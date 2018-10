Tamoios é reaberta ao tráfego após interdição por queda de barreiras

A Rodovia dos Tamoios, principal acesso ao litoral norte do Estado de São Paulo, foi reaberta ao tráfego às 10h30 deste sábado, 13, após ficar totalmente interditada desde a madrugada de sexta-feira, 12, devido à queda de barreiras. De acordo com a concessionária Tamoios, o trecho de serra continua sob monitoramento e pode ser interditado novamente em caso de chuva.



O tempo estava nublado, mas não chovia na manhã deste sábado na região. A rodovia poderá ser usada para o retorno dos motoristas que seguiram para o litoral norte no feriado de Nossa Senhora Aparecida.



A Tamoios foi fechada para o tráfego após a queda de três barreiras entre o km 69 e o km 78,4. Por segurança, a rodovia foi interditada do km 55 ao km 81, que abrange todo o trecho da serra.



Às 9h30 deste sábado, a concessionária iniciou uma operação comboio na altura do km 82, no sentido de São José dos Campos, para atender motoristas que estavam retidos no trecho. Uma hora depois, foi anunciada a liberação total da estrada. A empresa informou que "a segurança foi o foco e os graves eventos não causaram vítimas, nem prejuízos materiais aos usuários".