Brinquedo do parque Nova Nicolândia, no DF, falha e prende crianças

Segundo administração do parque, não houve feridos no incidente (foto: foto: Reprodução/Facebook)

Um problema com o brinquedo Mixer, do parque Nova Nicolândia, no Parque da Cidade, deixou pais e filhos preocupados. Em pleno Dia das Crianças, a atração travou e as pessoas que estavam no brinquedo ficaram presas. Nas redes sociais, vídeos do transtorno mostram os gritos e pedidos de socorro do público (assista abaixo).