Força-tarefa pega mais de uma tonelada de cocaína em carga de amendoim no porto

Operação conjunta da Receita, Polícia Federal e Grupamento de Patrulha Naval da Marinha, deflagrada na noite do domingo, 12, pegou 1.322 quilos de cocaína no Porto de Santos. A droga estava dividida em 1.202 tabletes acondicionados em 41 bolsas ocultas em dois contêineres.



A carga, composta por amendoim acondicionado em big bags de exportadores diferentes, foi "contaminada" após içamento a bordo na barra de Santos.



A Assessoria de Comunicação Institucional da Alfândega da Receita no porto informou que foram identificados dois "contêineres contaminados", embarcados em Zárate, na Argentina, tendo como destino final o porto de Antuérpia, na Bélgica.