Fuvest abre inscrição para o vestibular 2019

A Fuvest abre inscrição, nesta segunda-feira, 13, a partir do meio-dia, para o vestibular 2019 pelo site www.fuvest.br, até às 12 horas do dia 14 de setembro. A taxa de inscrição, de R$ 170, poderá ser paga em bancos ou pela internet até 18 de setembro. Não haverá devolução do dinheiro para quem não comparecer à prova.



Para preencher o formulário de inscrição, o candidato deverá informar o próprio CPF e o número de documento de identidade (RG). Para o cadastro inicial da inscrição, é necessário anexar uma foto, cuja imagem deve ter fundo sem detalhes, destacando o rosto do candidato e sem acessórios. Essa imagem será comparada com a foto coletada nos dias de provas, para reconhecimento facial.



Para candidatos com deficiência, é preciso informar as necessidades de adaptação da prova no momento da inscrição. Até o dia 15 de setembro, a pessoa deve enviar a documentação médica que comprove e detalhe a questão.



A primeira fase do vestibular ocorrerá no dia 25 de novembro e a segunda fase será nos dias 6 e 7 de janeiro de 2019. A partir deste ano, a segunda fase terá dois dias de provas, e não mais três, como era anteriormente.



A prova da primeira fase, com duração de 5 horas, será constituída de 90 questões do tipo teste de múltipla escolha, com cinco alternativas, das quais apenas uma é correta.



Locais



As provas serão realizadas nos seguintes municípios: São Paulo, Barueri, Carapicuíba, Guarulhos, Mogi das Cruzes, Osasco, Santo André, São Bernardo do Campo,São Caetano do Sul e Taboão da Serra.



Os candidatos inscritos para realizar as provas nas cidades da Região Metropolitana de São Paulo poderão, a depender da disponibilidade de lugares na região escolhida, ser alocados em cidades limítrofes.



Litoral e Interior de São Paulo: Araçatuba*, Barretos*, Botucatu*, Bauru, Campinas, Fernandópolis*, Franca, Itapeva*, Jaú, Jundiaí, Limeira, Lorena, Marília, Mogi Mirim, Piracicaba, Pirassununga, Presidente Prudente, Registro*, Ribeirão Preto, Santos, São Carlos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Sorocaba e Taubaté*.



*Nessas cidades, haverá somente a aplicação da prova da 1ª fase. Na 2ª fase, os candidatos inscritos nessas cidades e que forem convocados serão realocados como segue: de Araçatuba e de Fernandópolis para São José do Rio Preto; de Barretos para Ribeirão Preto; de Registro e de Itapeva para Sorocaba; de Jaú, de Marília e de Botucatu para Bauru; de Taubaté para São José dos Campos.