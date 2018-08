Previsão é de frio recorde em SP e neve no Sul do País neste fim de semana

A massa de ar polar que levou neve ao Sul do Brasil também pode trazer frio recorde para o Estado de São Paulo. Segundo o Climatempo, as madrugadas de sábado, 11, e domingo, 12, devem ter temperaturas abaixo dos 10ºC em praticamente todos os municípios paulistas e não há previsão de chuva. O Sistema Cantareira segue em estado de alerta há 12 dias, estando com 39,9% da capacidade na sexta-feira, 10.



Nesta sexta-feira, na cidade de São Paulo, a mínima prevista é de 10ºC, enquanto a máxima é de 20ºC, com ventos moderados e noite gelada.



Durante a madrugada, já foram registradas temperaturas abaixo dessa média em bairros fora do eixo central, como Parelheiros (7,8ºC) e Capela do Socorro (8,1ºC), na zona sul, e Freguesia do Ó (9,4ºC), na zona norte, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE). Nos pontos mais altos da serra gaúcha e catarinense há previsão de neve.



Fortes ventos também atingem a região, resultado de um ciclone extratropical que se formou no oceano entre a costa da Região Sul e do Uruguai, segundo o Climatempo. Em Florianópolis, as rajadas de vento passaram dos 60 km/h na quinta-feira, 9, e chegaram a 51 km/h na capital paulista.



Neve em Santa Catarina



A neve voltou a cair na região serrana de Santa Catarina na quinta-feira, 9. O fenômeno ocorreu por volta das 14 horas quando os primeiros flocos foram registrados no município de Urupema, situado a 1.335 metros de altitude. Turistas que frequentavam a pacata cidade puderam até fazer pequenos bonecos de neve. Também nevou em São Joaquim, Urubici e Bom Jardim da Serra, onde as temperaturas chegaram a 0ºC, no entanto não houve acúmulo de gelo.



A previsão dos meteorologistas era que de que o fenômeno ocorresse também nas partes mais altas do Rio Grande Sul, como na região de Aparados e Serra, mas, para a tristeza dos turistas, isso não aconteceu.



Já para esta sexta-feira, 10, os municípios com maior chance de neve no estado gaúcho são Vacaria, São José dos Ausentes, Bom Jesus, Cambará do Sul e São Francisco de Paula.