Greve surpresa paralisa transporte coletivo de Sorocaba e outras 41 cidades

Uma greve de motoristas paralisou o transporte coletivo em Sorocaba e outras 41 cidades do interior de São Paulo na madrugada desta sexta-feira, 10. Mais de 300 mil usuários dos transportes municipal e intermunicipal foram apanhados de surpresa pela paralisação, iniciadas por volta de 1 hora da manhã. De acordo com o Sindicato dos Rodoviários de Sorocaba e Região, a paralisação foi decidida por centrais sindicais em protesto, principalmente, contra o alto preço dos combustíveis e o crescimento no desemprego.



Em Sorocaba, até as 7h30, nenhum ônibus do transporte coletivo municipal tinha saído das garagens.



Os terminais de embarque estavam vazios e milhares de pessoas seguiam para o trabalho a pé. Na rodoviária, os passageiros que desembarcavam de ônibus de longo percurso não encontravam condução para seguir viagem.



O sindicato informou ter notificado as prefeituras. A empresa municipal de transporte de Sorocaba entrou com pedido na Justiça para que fossem mantidos 70% da frota em circulação em horários de pico, mas a liminar não foi dada.



Conforme o sindicato, o transporte se normalizaria a partir das 9 horas.