Duas embarcações naufragam no Rio e 20 pessoas estão desaparecidas

Rio, 08 - Duas embarcações de pescadores naufragaram na Baía de Sepetiba, região metropolitana do Rio, por volta das 0h20 desta sexta-feira, 8, e ao menos vinte pessoas estão desaparecidas. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, três corpos já foram resgatados.



De acordo com os bombeiros, os barcos naufragaram em frente ao porto de Itaguaí. As buscas continuam.



(Constança Rezende)