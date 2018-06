Senado libera servidores de trabalho em jogos do Brasil na Copa

Brasília, 07 - A exemplo do governo federal, o Senado decidiu liberar seus funcionários para assistir aos jogos do Brasil na Copa do Mundo da Fifa, realizada na Rússia a partir da próxima semana. Na prática, os servidores do Senado terão que trabalhar apenas meio expediente em dias com partida da seleção brasileira de futebol. A regra não prevê que as horas sejam compensadas posteriormente.



Quando os jogos da seleção ocorrerem pela manhã, segundo o horário de Brasília, o expediente se iniciará a partir das 14h. Caso a seleção jogue à tarde, a jornada terminará antecipadamente, às 13h.



O Brasil estreia contra a Suíça no domingo, 17. Ainda na primeira fase, haverá uma partida na sexta-feira, 22, às 9h contra a Costa Rica. O último jogo do grupo será contra a Sérvia, no dia 27, uma quarta-feira, às 15h. Portanto, pelo menos dois dias úteis serão afetados.



A jornada de trabalho semanal será reduzida proporcionalmente, conforme decisão do Senado. Cada unidade interna da Casa terá que assegurar o funcionamento dos serviços essenciais.



As regras foram divulgadas internamente nesta quinta-feira, 7, em ato do primeiro-secretário da Mesa Diretora, senador José Pimentel (PT-CE).



O Ministério do Planejamento publicou regras semelhantes no Diário Oficial da União. Os servidores do Executivo, porém, terão de compensar até outubro as horas não trabalhadas - o que não está previsto na decisão da Primeira Secretaria do Senado.



Questionado, o presidente do Senado, Eunício Oliveira (MDB-CE), disse que não tinha conhecimento da decisão: "Não estou sabendo de nada. Coisa do primeiro-secretário, sem me avisar. A competência administrativa é dele".



(Felipe Frazão)