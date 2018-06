Criminosos são surpreendidos ao roubar alunos em frente ao clube de tiro em SP

Alunos de um clube de tiro reagiram a tiros a um assalto em frente ao estabelecimento, na Vila Regente Feijó, zona leste de São Paulo, por volta das 19h30 desta quarta-feira, 6.



Os criminosos levaram um veículo blindado dos frequentadores do clube de tiro carregado com armamentos (um fuzil, um calibre 12, 3 pistolas e munições). A Polícia Militar foi acionada pelas vítimas e encontrou o automóvel abandonado, na rua Buenópolis, a 5 km de distância do clube, cravejado de balas.



De acordo com a PM, para continuar a fuga, os bandidos roubaram outro veículo, de cor prata, na Vila Prudente, também na zona leste.



Após mais de seis quilômetros de perseguição, já na região de Heliópolis, zona sul, dois assaltantes foram presos.



Com os assaltantes foi apreendida uma pistola de brinquedo. Foram presos Kaíque Alexandre da Silva, de 19 anos, e Mateus Ayla Silvestre Afonso, de 20. A investigação do caso foi enviada para o 26º Distrito Policial.



(Ana Paula Niederauer)