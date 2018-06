Bilhete Único anônimo deixa de ser emitido em SP

São Paulo, 07 - O cartão Bilhete Único anônimo (sem identificação do usuário) deixa de ser emitido a partir desta quinta-feira, 7, segundo a Prefeitura de São Paulo.



De acordo com o secretário de Mobilidade e Transportes, João Octaviano Machado Neto, o cidadão que tiver o Bilhete Único anônimo vai poder usá-lo normalmente. "Quando for fazer a recarga, o cartão vai passar por uma verificação para descartar o uso em algum processo de fraude. Se houver a constatação de fraude, o bilhete será cancelado", explicou o secretário.



A SPTrans intensificou ações nesse sentido desde o início de 2017. Nesse período, mais de 650 mil cartões foram cancelados e apreendidos por fraude. Só no ano de 2018, mais de mil pessoas foram indiciadas pela Polícia.



De acordo com a SPTrans, para fazer o bilhete único o usuário terá que apresentar um documento com foto e número do CPF em um dos postos de venda e atendimento. Antes, o número de cartões era ilimitado. Agora, passa a ser um cartão por CPF. O valor de aquisição é o mesmo: uma tarifa e uma carga mínima de 5 passagens, totalizando R$ 24.



João Octaviano Machado Neto recomenda ao usuário do Bilhete Único fazer previamente o cadastro no site da SPTrans para evitar filas nos guichês.



(Ana Paula Niederauer e Juliana Diógenes)