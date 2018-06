Mãe morre após saber que filho PM foi morto a tiros na Baixada Fluminense

(foto: Reprodução/Facebook)

São Paulo - O sargento Douglas Fontes Caluete, lotado no 15º BPM (Caxias), foi morto a tiros na madrugada desta quinta-feira, 7, durante uma tentativa de assalto no bairro de Jardim Gramacho, em Duque de Caxias, cidade da Baixada Fluminense. Ele é o 54º policial militar morto no Estado do Rio de Janeiro somente em 2018.Segundo informações da Polícia Militar, Caluete, de 35 anos, trafegava pela avenida Rio Branco quando foi abordado pelos assaltantes. Durante a ação, eles atiraram contra o policial, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local.A mãe do militar passou mal ao ser notificada sobre a morte do filho. A Polícia Militar afirmou que ela chegou a ser socorrida na UPA de Sapapui, em Duque de Caxias, mas não resistiu e também morreu.A Polícia Civil informou que uma perícia foi realizada no local e as investigações estão em curso para identificar os autores do crime.