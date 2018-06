Queimadas aumentam 76% no ano no Estado de São Paulo

São Paulo, 07 - O número de queimadas aumentou 76% este ano, em comparação com o ano passado, no Estado de São Paulo. De janeiro a maio, foram 637 focos, enquanto no mesmo período de 2017 tinham sido 360, segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).



Nos últimos cinco anos, apenas em 2016 houve mais queimadas no período, quando os satélites do Inpe registraram 783 ocorrências. Em 2015, sob os efeitos da grande crise hídrica que atingiu o Estado, houve 387 queimadas. As informações são do jornal



O Estado de S. Paulo.