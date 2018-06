Temer cria unidades de conservação para ararinha-azul

Brasília, 05 - No Dia Mundial do Meio Ambiente, o presidente Michel Temer editou um decreto para criar a Área de Proteção Ambiental (APA) e o Refúgio de Vida Silvestre (Revis) para reintegração da ararinha-azul na natureza, considerada extinta. Segundo o Instituto Chico Mendes (ICMBio), que cuidará das unidades de conservação, existem apenas 129 exemplares da espécie atualmente, todos em cativeiro.



O Refúgio, que tem área aproximada 29.986 hectares, e a Área de Proteção, que tem aproximadamente 89.996 hectares, estão localizados nos municípios de Juazeiro e Curaçá, na Bahia. A ararinha-azul é originária da região de Curaçá, no mesmo Estado, e teve sua população dizimada principalmente devido ao tráfico de animais.



O presidente Temer também editou hoje outro decreto hoje para criação da Reserva Extrativista Baixo Rio Branco. Com uma área aproximada de 581.173 hectares, a Resex Juaperi está localizada nos municípios de Rorainópolis e Novo Airão, nos estados de Roraima e Amazonas, e beneficiará mais de 200 famílias.



A proposta de criação da Reserva Extrativista é destinar esse espaço territorial da Floresta Amazônica à exploração sustentável dos recursos pelas populações extrativistas que habitam a região. Essa é quarta Resex criada pelo governo federal nos últimos meses.



