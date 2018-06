Ônibus capota após colisão e deixa 9 feridos no centro do Rio

Um ônibus capotou na noite de segunda-feira, 4, após colidir com outro coletivo, e deixou 9 feridos, no centro do Rio de Janeiro.



O veículo que tombou pertence à linha Alvorada-Centro. O acidente ocorreu na Avenida Antônio Carlos, região central.



De acordo com o Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, as 9 vítimas tiveram ferimentos leves e foram encaminhadas para os hospitais Souza Aguiar e Miguel Couto.