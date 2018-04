Problema em radar da Aeronáutica atrasa voos nos aeroportos do Rio de Janeiro

São Paulo, 05 - Um problema no radar do espaço aéreo da Aeronáutica provocou atrasos nos voos dos aeroportos de Santos Dumont e do Galeão, no Rio de Janeiro, na manhã desta quinta-feira, 5. A falha foi detectada por volta das 8h20. O Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea) informa que o defeito foi solucionado às 11 horas.



Além das decolagens, os pousos também foram prejudicados. Os voos que partiriam de Congonhas, em São Paulo, para os aeroportos do Rio também registraram atrasos.



O Decea informa que desde às 11h desta quinta-feira, o sistema de visualização radar na Área de Controle Terminal do Rio de Janeiro, que inclui os aeroportos do Galeão e Santos Dumont, já opera normalmente.



O Centro de Gerenciamento da Navegação Aérea (CGNA) segue adotando as medidas necessárias para a normalização do fluxo do tráfego aéreo. Os aeroportos estão em contato permanente com a Torre de Controle da Aeronáutica aguardando que a operação seja totalmente normalizada.



(Renata Okumura)