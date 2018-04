Roubo de cabos interrompe funcionamento da Linha 12 - Safira da CPTM

São Paulo, 03 - A Estação Jardim Helena - Vila Mara, da Linha 12 Safira, está temporariamente fechada na manhã desta terça-feira, 3, devido a um roubo de cabos de energia no local. Segundo informações da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), a circulação dos trens está interrompida entre as estações Itaim Paulista e São Miguel Paulista. Há operação em dois sentidos: entre as estações Calmon Viana e Itaim Paulista e entre São Miguel Paulista e Brás.



Para completar o trajeto da linha, foi acionada a operação Plano de Atendimento entre Empresas de Transporte em Situação de Emergência (Paese), com uma parada na estação Jardim Helena - Vila Mara.



As estações estão cheias e é grande o volume de passageiros nas filas para usar os ônibus. Ainda não há previsão de normalização do serviço de trens.