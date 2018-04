Corpo de Bombeiros do DF recebeu pedidos de avaliação de prédios após tremor

Brasília e São Paulo, 02 - O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal recebeu na manhã desta segunda-feira, 2, vários pedidos de avaliação da estrutura de prédios, em Brasília, após o terremoto registrado na Bolívia. O tremor, de 6,8 de magnitude, conforme o Observatório Sismológico da Universidade de Brasília (UnB), foi sentido em Brasília, São Paulo e outras regiões do Brasil.



"Estamos com várias ocorrências em andamento. As pessoas estão solicitando avaliações estruturais sobre os edifícios. Até o momento, nenhum caso com vítima nem com rachaduras foi registrado", informou ao



o capitão Ronaldo Reis, do Corpo de Bombeiros.



"Entraram muitas ocorrências, muitos pedidos, em vários endereços. Há relatos de rachaduras em superfícies de gesso, mas ainda não temos confirmações nem informações sobre quais prédios foram atingidos."



Alguns prédios em Brasília foram evacuados. Foi o caso do prédio do Sesc no setor comercial sul. O professor de Sismologia do Observatório Sismológico da UnB, Lucas Vieira Barros, confirmou que o tremor foi sentido em alguns locais do Brasil e afirmou que essa não foi a primeira vez nem será a última que um terremoto distante tem reflexos no Brasil. Mas, segundo ele, dificilmente um tremor desses, por maior que seja a zona sismogênica, vai "gerar dano" no território brasileiro.



De acordo com Barros, esse tremor ocorre porque os grandes terremotos liberam uma grande energia e, em razão de serem profundos, geram o fenômeno. Barros disse ainda que novos tremores podem ainda ser sentidos no País, em menor magnitude, mas que eles não produzirão abalos secundários.



São Paulo



Na capital paulista, o tremor assustou moradores e trabalhadores da região da Avenida Paulista pela manhã. Muitos saíram dos prédios e se aglomeraram nas ruas em razão do medo.



Por volta das 11h, o prédio do Ministério Público de São Paulo, que fica na Rua Riachuelo, no centro, foi esvaziado. Muitas pessoas permaneciam nas calçadas aguardando permissão para retornarem ao prédio.



O Corpo de Bombeiros informa que às 11h30 recebeu uma ocorrência de abalo sísmico na Rua Cincinato Braga, 321, no centro da cidade, e também na Rua Boa Esperança, 267, na Vila Maria, na zona norte. Viaturas foram encaminhadas aos locais, mas não há registro de feridos. Nas redes sociais também há relato de tremor em Santos, no litoral paulista.



(Fabrício de Castro, Sandra Manfrini e Renata Okumura)