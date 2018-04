Subtenente da PM morre durante assalto na zona norte do Rio

Rio, 02 - O subtenente da Polícia Militar Marcílio de Melo Ferreira, de 54 anos, foi morto no início da manhã desta segunda-feira, 2, durante um assalto a um posto de gasolina na Estrada Intendente Magalhães, em Campinho, bairro da zona norte do Rio. De acordo com a assessoria da PM, Ferreira abastecia o veículo quando bandidos assaltavam um estabelecimento comercial próximo. Eles teriam percebido que o militar estava armado e o atacaram.



Segundo a nota da PM, o policial e os criminosos chegaram a travar uma briga corporal, mas estes conseguiram retirar a arma do agente e atirar contra ele. O subtenente foi levado para o Hospital Carlos Chagas, mas não resistiu aos ferimentos.



Em seguida, policiais do 9º Batalhão de Polícia Militar (Rocha Miranda) que patrulhavam a Estrada Intendente Magalhães perceberam a ação e prenderam três supostos envolvidos. A ocorrência está com a Divisão de Homicídios (DH). Ferreira estava lotado no 16° BPM (Olaria), era casado e deixa seis filhos. Ele estava na Corporação desde 1987.



O subtenente é o 31º policial a ser assassinado no Estado do Rio de Janeiro neste ano.



(Constança Rezende)