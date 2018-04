Incêndio atinge fábrica de embalagens na zona norte de SP

São Paulo, 02 - Um incêndio atingiu uma fábrica de embalagens na manhã desta segunda-feira, dia 2, no bairro do Limão, na zona norte de São Paulo. O local fica na Avenida Nossa Senhora do Ó. De acordo com o Corpo de Bombeiros de São Paulo, havia sete viaturas prestando atendimento no local por volta das 6h40. Ainda não há confirmação de vítimas e não se sabe quais foram as causas do incêndio.