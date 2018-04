Motoristas enfrentem lentidão na volta do feriado para São Paulo

São Paulo, 01 - Os motoristas que voltam do litoral paulista pela Rodovia dos Imigrantes enfrentam congestionamento do quilômetro 61 ao 52 no sentido capital. Na sequência, entre os quilômetros 50 e 40, o trânsito flui um pouco melhor, mas continua intenso, segundo monitoramento da Ecovias. Na Anchieta, há movimento lento do quilômetro 55 ao 50.



Na rodovia Fernão Dias, o motorista que vem de Belo Horizonte enfrenta tráfego lento do quilômetro 56 ao quilômetro 59, sentido Sul, de acordo com a Autopista. Ainda segundo a concessionária, não há intervenções na Régis Bittencourt, que liga Curitiba a São Paulo.



Já na Presidente Castello Branco, sentido capital, há três pontos de lentidão na pista expressa, segundo a concessionária CCR Via Oeste. Em Itu, o tráfego lento se estende por quatro quilômetros e, em São Roque, vai do quilômetro 55 ao 57. Já em Araçariguama, a lentidão ocorre por três quilômetros. A CCR lembra que o tráfego na Castello Branco é proibido para caminhões aos domingos e feriados, sentido capital, do quilômetro 129 ao 13 que vai do município de Tatuí a São Paulo, das 14 horas à 1 hora, exceto nos casos de transporte de cargas perecíveis.



Na Raposo Tavares, por sua vez, os motoristas encontram boas condições de trânsito, assim como no sistema Anhanguera-Bandeirantes, informa a CCR AntoBAn. Há obras na pista tanto no sentido interior quanto para os motoristas que se dirigem à capital paulista, mas sem interdições na pista.



A CCR NovaDutra informa que há tráfego lento na pista expressa da Presidente Dutra, sentido Rio-São Paulo, entre os quilômetros 212 e 215. Em Guarulhos, segundo a empresa, há interrupção devido a uma obra na Jacu Pêssego.



Nos aeroportos de Congonhas, em São Paulo, e Cumbica, em Guarulhos, os voos estão decolando e pousando nos horários previstos, segundo a Infraero.



(Thais Barcellos e Daniel Weterman)