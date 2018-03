Ultraleve e helicóptero se chocam durante voo em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro

(foto: Reprodução)

(foto: Reprodução)

Um ultraleve e um helicóptero colidiram nesta sexta-feira próximo ao Aeroporto de Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Por pouco, não ocorreu uma tragédia. Isso porque, segundo relatos de testemunhas, o piloto do helicóptero PR-JBL não teria sido foi informado da presença da aeronave PU-FTF e acabou sendo surpreendido por ela.Apesar disso, a cauda do helicóptero e uma das asas do avião se chocaram durante o voo. No entanto, não houve vítimas.Pelas imagens é possível perceber que ambas as aeronaves ficaram danificadas com o impacto da colisão. Os pilotos, no entanto, conseguiram aterrizar.De acordo com a Aeronáutica, investigadores do Terceiro Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa III), órgão do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), estão no local para começar as investigações.“A Ação Inicial é o começo do processo de investigação e possui o objetivo de coletar dados: fotografar cenas, retirar partes da aeronave para análise, reunir documentos e ouvir relatos de pessoas que possam ter observado a sequência de eventos”, informou a FAB.