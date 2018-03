Mais um temporal em São Paulo provoca alagamentos nas zonas sul e leste

Depois de mais um início de tarde com temperaturas elevadas, São Paulo volta a ser atingida por uma forte chuva nesta sexta-feira santa, 30. As zonas sul e leste da capital são mais afetadas, com vários pontos bloqueados por inundações. As subprefeituras de Cidade Ademar e do Ipiranga, na zona sul, anunciaram estado de alerta por volta das 16 horas, depois do transbordamento dos córregos Zavurus e Ipiranga.



Até as 16h30, já havia interdição da Avenida dos Bandeirantes em dois pontos: na altura da Marginal do Rio Pinheiros e próximo ao Corredor Norte-Sul. Alagamentos nas avenidas Interlagos, Nações Unidas e Rubem Berta eram monitorados, com bloqueios parciais.



Houve queda de granizo em pontos isolados da zona sul, informou o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). Rajadas de vento de mais de 40 km/h foram registradas próximo ao Aeroporto de Congonhas, mas as operações não são afetadas até o momento. O CGE também alerta para a incidência de raios durante o temporal.



Além do sul e leste da cidade, há estado de atenção para as regiões do centro, sudeste, Marginal do Rio Pinheiros e oeste.