Acidente com lancha deixa 2 mortos em Ilha Grande

Rio, 30 - Duas pessoas morreram e três ficaram feridas após serem atropeladas por uma lancha na lagoa Azul, na baía de Ilha Grande, em Angra dos Reis. A assessoria de imprensa da Polícia Civil confirmou o acidente, que ocorreu por volta de 12h30. Não foram divulgados ainda os nomes do condutor da embarcação e das vítimas.



O condutor foi preso em flagrante por agentes da Capitania dos Portos e levado para a 166ª DP (Angra dos Reis). De acordo com o delegado titular, Bruno Gilaberte, o piloto alega que ocorreu um defeito na lancha e ele acelerou, atingindo as vítimas. O piloto e a lancha, que foi apreendida pela Marinha, serão submetidos à perícia.



Informações veiculadas pela Globonews indicam que uma das vítimas morreu na hora. As outras foram encaminhadas para o Hospital Geral de Japuíba, mas uma segunda vítima não resistiu e morreu no hospital. Não há informações ainda sobre a situação dos outros feridos.



(Renata Batista)