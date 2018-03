Mulher desiste de ser madrinha de casamento ao descobrir que noivo é fã de Bolsonaro

(foto: Reprodução/Facebook)

Um vestido de R$ 1,8 mil foi colocado à venda na Internet depois que a dona dele desistiu de usá-lo em um casamento ao descobrir que o noivo seria fã do deputado federal e pré-candidato à Presidência da República (PSL), Jair Bolsonaro. Pelo menos é isso que conta o fotógrafo de Vila Velha (ES), Ciro Rocha, em sua conta pessoal no Facebook.Em postagem publicada neste sábado, o fotógrafo anuncia fotos do vestido e conta a seguinte história: de que a mulher, que seria madrinha de um casamento, decidiu boicotar a cerimônia ao descobrir que o noivo seria eleitor de Bolsonaro."Miga, sua fina, elegante e sincera. Estou vendendo este lindo vestido de festa da grife Tons, tamanho M. Nunca usado! Ele custou R$ 1.800 e está sendo vendido por R$ 950", disse Ciro Rocha na postagem.O vestido também está à venda no site OLX, por R$ 900, preço inferior ao anunciado no Facebook, e sem explicitar o motivo.Por volta das 9h30 deste domingo, o texto publicado na rede social acumulava comentários, entre defensores e críticos do presidenciável. Característica típica do ambiente virtual, alguns internautas também aproveitaram para ofender o fotógrafo e a dona do vestido.