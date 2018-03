Companhia Hidroelétrica apura apagão em vários estados no Nordeste

Vários estados da Região Nordeste ficaram sem fornecimento de energia elétrica na tarde desta quarta-feira. O 'apagão' teve início por volta das 16h e atingiu os estados de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Bahia.



A Companhia Hidroelétrica do São Francisco (Chesf) informou que enviou equipes técnicas para apurar as causas e extensão do ocorrido.