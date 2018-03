Chuva causa uma morte e coloca cidade em estado de atenção

(foto: Leandro Gouveia/Twitter )

Forte chuva deixa a capital paulista em estado de atenção para alagamentos, na tarde desta terça-feira. De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma senhora morreu e três ficaram feridas em um desabamento no Limão, na Zona Norte de São Paulo.Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), o alerta foi emitido às 15h40. Há alertas de alagamento para a zona oeste, sudeste, norte, centro e também nas marginais Tietê e Pinheiros."Chuvas formadas pelo calor e a atuação de uma frente fria no litoral paulista, começam a atuar com forte intensidade na zona Leste, principalmente nos bairros do Parque do Carmo, Itaquera, José Bonifácio e Iguatemi", reforçou a nota.Segundo o CGE, as próximas horas seguem com tempo instável, com chuvas atuando em outros bairros, com potencial para formação de alagamentos, rajadas de vento e eventual queda de granizo.De acordo com informações da meteorologista Josélia Pegorin, do Climatempo, a chuva intensa foi causada pela presença de nuvens carregadas em vários locais do Estado e na capital, que trouxeram o temporal para a primeira tarde de outono de 2018. "Temos uma frente fria, que chegou ao litoral de São Paulo, e o foi um dia quente, além da grande disponibilidade de umidade no ar", explica.Por ser uma estação de "transição", o outono deve ter uma redução gradativa da umidade e da temperatura na maioria dos Estados, mas a mudança pode levar algumas semanas. "A atmosfera leva um tempo para se adaptar à estação".Por causa da chuva, as avenidas 23 de Maio e 9 de Julho estão totalmente interditadas, no sentido do aeroporto, perto do viaduto Euclides Figueiredo, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Cidades do interior como São José dos Campos, Jacareí e Caçapava também estão em estado de alerta.A CPTM informa que a circulação de trens entre Lapa-Barra Funda eItaquera-Guaianases estão interrompidas.(Renata Okumura e Paulo Beraldo)