Carro suspeito de ter sido usado em morte de Marielle é apreendido em Minas

Belo Horizonte, 18 - A Polícia Civil de Minas Gerais apreendeu na noite deste sábado (17), em Ubá, Zona da Mata mineira, um veículo suspeito de ter sido usado no assassinato da vereadora Marielle Franco (PSOL), do Rio de Janeiro, na última quarta-feira. Segundo a polícia mineira, a apreensão foi feita após denúncia anônima. As equipes do Rio de Janeiro que investigam o assassinato da parlamentar foram acionadas. Um grupo de investigadores seguiu para a cidade mineira.



Ainda segundo a Polícia Civil de Minas Gerais, uma perícia será realizada para comprovar que o carro localizado na cidade da Zona da Mata seja realmente o utilizado no crime.



Segundo as primeiras informações sobre a morte da parlamentar, dois carros de cor prata perseguiram o veículo em que estava a vereadora. O motorista do carro, Anderson Gomes, também foi morto no atentado.



As informações têm como base imagens conseguidas pela Polícia Civil do Rio de Janeiro de câmeras ao longo da Avenida Salvador de Sá, às 21h12 de quarta-feira.



Marielle e o motorista foram mortos a tiros dentro do carro em que estavam por volta das 21h30 da quarta-feira na Rua Joaquim Palhares, no Estácio. Uma assessora da vereadora que também estava no veículo foi atingida por estilhaços, recebeu atendimento médico e foi liberada. A assessora deixou o Estado do Rio no fim desta semana para se proteger. O destino dela não foi divulgado, por questão de segurança.



