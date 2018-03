Governo de SP avalia quatro propostas para transferência da Ceagesp - JÁ NO AGRO

São Paulo, 16 - O governo de São Paulo anunciou nesta sexta-feira, 16, em nota, que está analisando quatro sugestões de locais para a transferência da Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais do Estado de São Paulo (Ceagesp), atualmente instalada no bairro do Jaguaré, zona oeste da capital.



As propostas foram apresentadas por três consórcios e uma empresa, em resposta ao chamamento público aberto pelo Estado em outubro de 2017 e encerrado no dia 12 de março de 2018, para subsidiar a elaboração do edital de concessão para instalação, operação e manutenção do Novo Centro de Abastecimento Alimentar em São Paulo - o Novo Ceasa - como passará a ser chamado.



O Estado colocou como pré-requisito que todas as localizações sugeridas fossem conectadas ao Rodoanel Mario Covas por acessos já existentes ou previstos, visando facilitar a chegada e a distribuição de produtos. Os estudos apresentam dados sobre como cada localização pode contribuir para melhorar o tráfego na cidade de São Paulo com a transferência gradativa do atual entreposto na Lapa.



As quatro sugestões recebidas foram a da Companhia Paulista de Desenvolvimento (CPD), na Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, na junção dos trechos Norte e Oeste do Rodoanel; a da Ideal Partners, que é um imóvel em Santana do Parnaíba com 4 milhões de m? e sugestão de operar com área construída de 1 milhão de m?. O acesso é pelo Rodoanel Oeste e rodovias Castello Branco e Anhanguera; a da Fral, que é um terreno na Lagoa de Carapicuíba em Barueri, próximo a Osasco, também com acesso pelo Rodoanel Oeste, com 1,9 milhão de m? no total e área construída sugerida de 864 mil m?, e a da Nesp, área com 4 milhões de m? no km 26 da Rodovia dos Bandeirantes, com acesso pelo Rodoanel Oeste. A área construída não foi especificada.