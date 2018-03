Criminosos explodem caixas eletrônicos em Cotia, na Grande SP

São Paulo, 16 - Uma agência do Banco do Brasil localizada em Cotia, na Grande São Paulo, foi atacada por criminosos na madrugada desta sexta-feira, 16. Os assaltantes explodiram caixas eletrônicos da agência localizada na Avenida Nossa Senhora de Fátima, próxima à rodovia Raposo Tavares. De acordo com a Polícia Militar, os cinco envolvidos ainda não foram identificados e presos. A ocorrência foi registrada por volta das 5h30 desta sexta-feira. Também não há informações sobre a quantia levada pelos assaltantes.



(Marina Dayrell)