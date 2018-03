Resolução do Denatran passa a exigir curso teórico para renovar CNH

(foto: Cristiane Silva/EM/DA Press)

Uma resolução do Denatran promete causar muita polêmica. Isso porque ela estabelece que, daqui a 90 dias, quando começa a valer, os motoristas que forem renovar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) terão que passar por curso teórico de 10 horas/aula. A nova exigência se soma aos exames médicos já exigidos para manter o documento.O texto da Resolução 726/18 foi publicada em 08 de março no Diário Oficial da União (DOU) e teve anexos publicados pelo Denatran nessa quarta-feira. A nova exigência poderá ser feita pessoalmente ou à distância.Segundo o Denatran, o novo texto “regulamenta o processo de formação e habilitação de condutores de veículos automotores e elétricos, a realização dos exames, os cursos de formação, atualização, aperfeiçoamento, especializados, preventivo e de reciclagem, a expedição de documentos de habilitação e dá outras providências”.Passarão a ser considerados o estilo de vida dos condutores, as características individuais, além de aptidões, decisões e comportamentos.