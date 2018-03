Mais de 70 pessoas ficam feridas em confusão em baile funk na zona norte do Rio

Rio de Janeiro, 11 - Mais de 70 pessoas ficaram feridas na madrugada deste domingo durante uma confusão em um baile funk na comunidade de Vila Cruzeiro, na Penha, zona norte do Rio.



Segundo um comunicado no perfil do baile em uma rede social, a confusão teve início quando uma frequentadora encostou num fio desencapado de uma das 16 equipes de som que participavam da festa. A descarga elétrica teria atingido várias pessoas que estavam no local, dando início ao pânico e correria. Em outra versão, um disparo de arma de fogo teria assustado os frequentadores e provocado a confusão.



A direção do Hospital Estadual Getúlio Vargas informou que 76 pessoas foram atendidas na unidade a partir das 3h da manhã deste domingo, todas feridas durante a confusão no evento. Até a tarde deste domingo, quatro pacientes permaneciam internados, mas apresentavam quadro de saúde estável.



Os comandos do 16º Batalhão da Polícia Militar, de Olaria, e da Unidade de Polícia Pacificadora da Vila Cruzeiro declararam que as unidades não foram acionadas para intervir no incidente. De acordo com a polícia, não houve operação ou ação policial no local na madrugada deste domingo. Pela manhã, o batalhão foi informado sobre um tumulto nas proximidades de uma estação do BRT na Avenida Brás de Pina, na Penha.



A Polícia Civil informou que nenhuma das vítimas procurou a delegacia da área para registrar qualquer ocorrência.



(Daniela Amorim)