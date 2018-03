Mesmo após intervenção, Rio de Janeiro tem novo fim de semana de violência

Policiais da Unidade de Polícia Pacificadora da Rocinha faziam patrulhamento quando foram recebidos a tiros por criminosos no Largo do Boiadeiro (foto: MAURO PIMENTEL / AFP )

Apesar da intervenção federal, o Rio de Janeiro viveu mais um fim de semana de violência. Após um sábado com registros de assassinatos e assaltos, o domingo amanheceu com intenso tiroteio na comunidade da Rocinha, na zona sul do Rio.Segundo a Polícia Militar, policiais da Unidade de Polícia Pacificadora da Rocinha faziam patrulhamento quando foram recebidos a tiros por criminosos no Largo do Boiadeiro, dentro da comunidade. O confronto assustou moradores da região. Ainda não há informações sobre feridos, prisões ou apreensões.Na Baixada Fluminense, policiais do 20° Batalhão de Polícia Militar, de Mesquita, encontraram mãe e filho mortos dentro de um carro, na Avenida Tancredo Neves, em Nova Iguaçu, na noite deste sábado. Criminosos estariam atrás de Tiago Machado, mas a mãe Alba Valéria Machado acabou sendo também assassinada. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios.A adolescente Thaynná dos Santos Marinho, de 15 anos, morreu atingida por um tiro na cabeça, na comunidade Vila Aliança, zona oeste da cidade. De acordo com a Polícia Civil, ela estava na casa do namorado, neste sábado, quando foi ferida por um disparo realizado dentro da residência. A vítima foi levada ao Hospital Municipal Albert Schweitzer, mas não resistiu aos ferimentos. Agentes da Delegacia de Homicídios da Capital ouvem testemunhas e conduzem investigações para elucidar o caso.Na madrugada de sábado, a mulher de um policial militar morreu depois de ser baleada em uma tentativa de assalto na Estrada Marechal Alencastro, na altura de Deodoro, na zona oeste do Rio. Criminosos armados tentavam assaltar automóveis que passavam pelo local na noite de sexta-feira, quando abordaram o carro em que viajavam o policial militar Bruno Oliveira e a mulher Janaína Oliveira. O policial, que estava de folga, reagiu à tentativa de assalto, e os bandidos atiraram contra o veículo. No tiroteio, Janaína foi ferida e levada ao Hospital Municipal Albert Schweitzer, sendo transferida, em seguida, para o Hospital Municipal Salgado Filho, na zona norte da cidade. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.Em outro assalto um jovem casal foi baleado após entregar seus pertences aos bandidos, na noite de sexta-feira. Eles foram atingidos por tiros disparados pelos assaltantes depois de serem roubados na Avenida Joaquim da Costa Lima, na altura do bairro Vilar Novo, em Belford Roxo, na região metropolitana. O casal foi levado por policiais para o Hospital Geral de Nova Iguaçu. A ocorrência foi registrada na 54ª Delegacia de Polícia.Um arrastão na rodovia BR-101 levou pânico a motoristas que trafegavam na altura do quilômetro 303, em São Gonçalo, região metropolitana do Rio, na manhã de sábado. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, testemunhas relataram que veículos voltaram na contramão na rodovia, numa tentativa de fugir dos assaltantes. Agentes foram deslocados para o local, mas os bandidos conseguiram fugir. Um carro roubado que teria sido usado pelos criminosos foi encontrado abandonado às margens da rodovia. Na fuga, os assaltantes teriam roubado outro automóvel.(Daniela Amorim)