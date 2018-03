Após morte de macaco, Prefeitura expande vacinação para Itaim Bibi e Morumbi

São Paulo, 06 - Após registrar a morte de macacos por febre amarela na divisa entre as regiões sul e oeste da capital, a Prefeitura decidiu ampliar, a partir desta quarta-feira, 7, a vacinação contra a doença para os distritos do Itaim Bibi e Morumbi, na zona oeste.



Os óbitos dos animais ocorreram no início de fevereiro nos distritos de Santo Amaro e Campo Grande, que já estavam incluídos na atual fase da campanha de vacinação. Como Itaim Bibi e Morumbi estão próximos dos endereços onde os macacos foram encontrados mortos, eles foram adicionados à campanha.



A ação será realizada em três Unidades Básicas de Saúde (UBSs) dos distritos: Real Parque, Dr. José de Barros Magaldi e Meninópolis. Os interessados em tomar a vacina deverão procurar as unidades e retirar uma senha.



A secretaria também ampliou a imunização para o distrito da Vila Matilde, na zona leste, pela proximidade com o Parque do Carmo, onde também houve registro de óbito de macacos.



Pelo menos 125 animais já tiveram o diagnóstico confirmado da doença na capital desde outubro de 2017, dos quais 104 foram infectados na zona norte, a região mais afetada.



A segunda fase da campanha contra a febre amarela vai até 16 de março e tem como público-alvo os moradores de 27 distritos da capital das áreas sul, leste, sudeste e oeste.



Cerca de 2,2 milhões de paulistanos foram vacinados na atual etapa da ação. Outro 1,9 milhão de pessoas receberam a proteção na primeira fase da campanha, realizada na zona norte a partir de outubro. Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, a cobertura vacinal da cidade atualmente é de 40%. O objetivo da Prefeitura é imunizar toda a população até o final do semestre.



(Fabiana Cambricoli)