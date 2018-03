Barros descarta validação de diploma de médicos venezuelanos imigrantes

Brasília, 06 - O ministro da Saúde, Ricardo Barros, afirmou haver possibilidade de abertura de um edital extraordinário para contratação de venezuelanos para participar do Mais Médicos. A medida, no entanto, somente será adotada caso a equipe hoje disponível dentro do programa não seja suficiente para atender a demanda, sobretudo em Roraima, Estado que passou a receber grande número de venezuelanos.



Atualmente, existem cerca de 50 médicos formados na Venezuela que já trabalham no programa, mas em outras partes do País. Uma das possibilidades é deslocar os profissionais para áreas de maior demanda, onde já exista um grande fluxo de migração. Para isso, seria necessária a participação de Estados e municípios interessados. Barros, no entanto, descartou a possibilidade de fazer uma validação automática do diploma de médicos venezuelanos que imigraram recentemente, com o objetivo de fixá-los no País.



Em janeiro, foi assinado um plano de ação integrado, com ações para atender ao aumento de demanda por serviços de saúde, alimentação e assistência a pessoas que estão em situação de rua. Barros afirmou que um dos objetivos da ação é promover a "interiorização" dos imigrantes, favorecendo a instalação do grupo em várias cidades, evitando que eles permaneçam concentrados na capital de Roraima.



(Lígia Formenti)