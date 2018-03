Crivella anuncia parque, limpeza e reforma de escolas na Cidade de Deus

O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella (PRB), anunciou na manhã desta terça-feira, 6, uma série de intervenções na Cidade de Deus, na zona oeste. Entre as intervenções estão a construção de um parque similar ao que já existe em Madureira, além de obras de limpeza urbana e reforma em escolas.



Segundo a prefeitura, o centro esportivo e cultural terá 17.792 metros quadrados. "Será um parque lindo, que vai ser de extrema importância para o lazer, para as pessoas fazerem suas comemorações e celebrações, um parque modelo, tipo o Parque Madureira", afirmou o prefeito em visita à comunidade.



O parque terá quadra poliesportiva, rampa de skate, piscina e ciclovia. Haverá ainda oficinas, cursos profissionalizantes, polo cultural com biblioteca, videoteca, teatro e cinema.



O prefeito prometeu também outras melhorias na Cidade de Deus, entre elas a reforma da quadra de esportes da Escola Municipal Alberto Rangel.



"A prefeitura tem agora R$ 200 milhões, que foram economizados, para a gente poder gastar em reformas das escolas", explicou o prefeito.



Crivella prometeu ainda intervenções de limpeza urbana e a instalação de uma linha de transmissão de energia elétrica. Ele esteve na comunidade acompanhado de representantes de diversos órgãos municipais.



(Roberta Jansen)