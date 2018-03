Bandidos explodem carro forte e atiram com armas de alto calibre na BR-040

Assalto aconteceu na BR-040, em Cristalina (GO) (foto: Polícia Rodoviária Federal/Divulgação)

Fortemente armados, quatro criminosos assaltaram um carro-forte na tarde desta segunda-feira (5/2), na BR-040, em Cristalina (GO), cidade distante 152 km do Distrito Federal. Para parar o veículo, os ladrões explodiram uma granada e atiraram com armas de .50 e 762 contra o veículo. Quatro pessoas que estavam no carro-forte foram rendidas. Os assaltantes levaram malotes de dinheiro, além de duas carabinas .12 dos funcionários, quatro revólveres e coletes à prova de balas. Tudo aconteceu entre as 16h08 e as 16h38.