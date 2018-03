Mega-Sena acumula e pode pagar R$ 15 milhões neste sábado

(foto: Reprodução/Internet/EBC) A Mega-Sena poderá pagar R$ 15 milhões a quem acertar as seis dezenas do concurso 2.019, que será sorteado neste sábado (3), às 20h, no Caminhão da Sorte, que está em Maceió (AL). Aplicado na poupança o prêmio renderia cerca de R$ 60 mil por mês. De acordo com a Caixa, o valor também seria suficiente para adquirir 10 apartaramentos de luxo, nas melhores localizações do país.





Nenhuma aposta acertou os seis números do concurso 2.018 realizado na quarta-feira (28). As dezenas sorteadas foram 11, 22, 25, 27, 55 e 59. Mesmo sem aposta contemplada com o prêmio principal, na segunda faixa, com cinco acertos, 86 apostas receberam o prêmio de R$ 26.039,70 cada. Outras 4.661 apostas acertaram quatro números e levaram R$ 662,42 cada.