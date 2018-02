Temer se reúne com Crivella, Torquato Jardim e chefe das Forças Armadas

Brasília, 27 - O presidente Michel Temer estava reunido pouco antes das 11h desta terça feira, 27, no Palácio do Planalto, com o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, que não participou diretamente das discussões da intervenção federal na segurança do Estado.



Conforme lista divulgada pela Secretaria de Comunicação da Presidência, o ministro da Justiça, Torquato Jardim, e o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, Ademir Sobrinho, estavam na reunião.



Participaram ainda o senador Eduardo Lopes (PRB/RJ); Paulo Messina, secretário da Casa Civil da Prefeitura do Rio de Janeiro; e Sebastião Bruno, subsecretário de Infraestrutura da Prefeitura do Rio.



Temer participa da cerimônia de posse de Raul Jungmann no ministério Extraordinário da Segurança, marcada para o fim da manhã. O general da reserva do Exército Joaquim Silva e Luna será o substituto de Jungmann e assumirá como novo ministro da Defesa.



(Carla Araújo)