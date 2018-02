Recuperação chega a 87%, segundo secretaria Estadual

São Paulo, 25 - A Secretaria Estadual da Segurança Pública (SSP) aponta "significativa mudança" no universo dos roubos de veículos nos últimos dez anos, ao destacar o aumento da frota de carros da região metropolitana de São Paulo. "Portanto, como o manual de interpretação dos dados criminais ofertado pela SSP explica, a melhor forma de comparação a médio e longo prazo é a taxa por 100 mil ou 10 mil veículos", diz a secretaria, por nota.



"Ao analisarmos as ocorrências, comparando 2017 com 2014, que foi o último ano de alta citado e ano da criação da Lei dos Desmanches", diz o texto, "31 municípios apresentaram queda nos casos, seis aumentaram e dois permaneceram estáveis. Se fizermos essa conta referente a 2016, 25 cidades tiveram queda nos roubos de veículos, um município não teve variação e 14 tiveram alta", aponta, citando dados que incluem roubos a motos e caminhões.



O governo destaca que "a taxa de recuperação da região foi de 87% em 2017 sobre o número de veículos roubados" e informa ter fiscalizado 663 desmanches em 2017, 40% mais do que em 2016. "As polícias paulistas agregadas a tecnologia, como o sistema Detecta, atuam constantemente no combate não só aos roubos e furtos de veículos, como também aos crimes contra o patrimônio", completa a nota oficial. As informações são do jornal



O Estado de S. Paulo.



(Bruno Ribeiro e Marco Antônio Carvalho)