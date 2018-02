Temporal interdita rodovia, derruba casas e causa morte em Ubatuba (SP)

São Paulo, 23 - Um temporal causou inundações, deslizamentos e derrubou casas, entre a noite desta quinta-feira, 22, e a madrugada desta sexta-feira, 23, em Ubatuba, no litoral norte do Estado de São Paulo. Duas pessoas foram soterradas num deslizamento.



De acordo com a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, uma mulher de 55 anos morreu. O marido dela foi retirado com vida e levado em estado grave para a Santa Casa da cidade. Em outro deslizamento, uma mulher de 45 anos foi retirada com vida e também está hospitalizada. Em poucas horas, choveu cerca de 200 milímetros no município.



Os alagamentos atingiram, principalmente, a região da Avenida Borba Gato, onde as ruas se transformaram em rios e carros foram arrastados. Dezenas de casas foram alagadas e os moradores, desalojados, foram levados para o Ginásio de Esportes da cidade.



Equipes da prefeitura e da Defesa Civil vararam a noite dando atendimento às famílias atingidas. De manhã, 14 famílias continuavam desabrigadas. O deslizamento de um barranco interditou totalmente a rodovia Rio-Santos, na altura de Ubatuba - a via foi liberada por volta das 7h.



(José Maria Tomazela)