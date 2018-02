Jovem morre baleado em ponto de ônibus na zona sul de SP

São Paulo, 21 - Um jovem morreu na noite desta terça-feira, 20, após ser alvo de uma tentativa de assalto em um ponto de ônibus no Morumbi, bairro da zona sul de São Paulo. De acordo com a Polícia Militar, o crime ocorreu por volta das 22h na Avenida Boaventura José Rodrigues Neto, em trecho próximo à Marginal Pinheiros. As circunstâncias do crime ainda estão sendo investigadas pela Polícia Civil.



De acordo com testemunhas ouvidas pelo Bom Dia São Paulo, Reinaldo Souza Arouche, de 20 anos, estava distraído com fones de ouvido e não escutou quando os suspeitos, que chegaram de moto, anunciaram o assalto.



A ocorrência foi registrada na 89º Delegacia de Polícia. A reportagem entrou em contato com o departamento por telefone, mas os policiais disseram que não podiam passar informações sobre o caso.



(Ludimila Honorato)