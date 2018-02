São Paulo tem alerta de temporais para esta terça-feira

São Paulo, 20 - Esta terça-feira, 20, começou com um alerta para a mudança de tempo na região sudeste do País, principalmente para São Paulo. A previsão é de fortes pancadas de chuva com raios à tarde e à noite na capital paulista e regiões metropolitanas, além de dia nublado, segundo a Climatempo e o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).



Os temporais são decorrentes de mudanças na circulação dos ventos, que facilitam a formação de fortes áreas de instabilidade. A temperatura máxima para esta terça-feira em São Paulo é de 28ºC e a mínima é de 21º.



É justamente a associação dessas áreas de instabilidade com o ar quente e úmido que provocam pancadas de chuva na maior parte da região Sudeste. Pode chover forte também no oeste de São Paulo.



Próximos dias



As áreas de instabilidade vão se espalhar ainda mais no Sudeste do País. O risco de chuva forte aumenta na quarta-feira, 21, e pode haver precipitação no Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo.



Em São Paulo, as áreas de instabilidade mais intensas se afastam e a chuva diminui durante a quinta-feira, 22. Na sexta-feira, 23, não deve chover na região da capital paulista nem no oeste e sul do Estado de São Paulo.



(Ludimila Honorato)