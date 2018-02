Temer está no Alvorada para gravar pronunciamento de rádio e TV

O presidente Michel Temer está no Palácio da Alvorada onde grava o pronunciamento que irá ao ar nesta sexta-feira, 16, às 20h30, em cadeia nacional de Rádio e TV. De acordo com fontes, a fala de Temer será na mesma linha do discurso feito em cerimônia de assinatura do decreto de intervenção na segurança do Rio.



Temer deve destacar que a medida, apesar de extrema, é fruto de uma necessidade e que o governo não vai tolerar que a violência tome conta do país. O discurso, segundo fontes, não deve citar a questão da Previdência. Na cerimônia, o presidente disse que poderia sustar o decreto caso ocorra a votação da reforma.



A decisão de convocar cadeia nacional de rádio e TV foi tomada na manhã desta sexta em reunião com o ministro Moreira Franco (Secretaria-Geral) e outros auxiliares. A última vez que Temer usou a cadeia nacional de rádio e TV foi no Natal quando aproveitou para pedir aos parlamentares que votassem a favor da reforma da Previdência.



(Carla Araújo)