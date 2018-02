Criança morre após ser esquecida dentro de carro em MG

São Paulo, 16 - Uma criança de dois anos morreu após ser esquecida pelo pai dentro do carro, em Janaúba, Minas Gerais, na última quinta-feira, 15.



Segundo o pai da menina, por volta de meio-dia, ele saiu de casa para levar a filha à escola, quando parou em frente ao seu estabelecimento comercial. Ao estacionar o veículo, seu telefone tocou e ele desceu e atendeu a ligação, entrando na loja e permanecendo lá. Quando se lembrou da sua filha, ele correu desesperado para o veículo, onde já se deparou com a criança inconsciente.



Com a ajuda de uma testemunha, depois de observar que a menina ainda apresentava pulsação, ele se dirigiu para o Hospital Fundajan, onde foi feita tentativa de reanimação.



A criança foi atendida pela médica de plantão, que tentou reanimá-la, porém foi constatado o óbito.



Na noite de quinta-feira, a Polícia Militar compareceu ao Hospital Fundajan, onde o diretor da unidade relatou que, por volta das 15h20, um homem chegou desesperado, trazendo sua filha, de 2 anos, nos braços, inconsciente e com o mínimo de sinais vitais.



(Renata Okumura)