Jovem perde emprego após postagem racista nas redes sociais

"Vou roubei seu celular". Essa foi a frase escrita em uma selfie de carnaval que tem gerado repercussão após o desabafo de um jovem negro sobre racismo. O caso aconteceu em Vitória, Espírito Santo.Iarley Duarte publicou nesta quarta-feira (14/2) no seu Facebook um texto em que critica a foto postada no Stories pelo estudante de educação física Lucas Almeida. "Infelizmente ninguém está livre do racismo e do preconceito. Esse babaca chegou no bloco e pediu pra tirar uma foto com a gente; sem nem nos conhecer, sem nunca ter nos visto. Aí vai e faz essa merda. Somos pretos, somos favelados e temos muito orgulho", dizia a postagem que ultrapassou 14 mil compartilhamentos e 30 mil curtidas.Lucas Almeida, acusado de racismo, era estagiário da academia Studio Vitória. Após a grande repercussão da imagem, a empresa recebeu avaliações negativas na página do Facebook e decidiu pelo desligamento do jovem que compõe o quadro de funcionários há dois anos.

Um dos sócios da academia, Fabrício Afonso, publicou uma nota criticando a atitude do funcionário e dizendo que irá tomar as medidas cabíveis. "Nos interessa ter funcionários competentes, mas também devidamente motivados e valorizados. Conheço meus funcionários a nível pessoal e acredito que a postagem tenha sido profundamente infeliz, beirando a ingenuidade. Mas a empresa não pode compactuar com esse tipo de comportamento irresponsável e muito menos responder por ele. Nem a imaturidade, nem o carnaval e nem a bebida é desculpa para o racismo", dizia.

O estagiário, também por rede social, publicou uma nota de retratação. "Peço sinceras desculpas às pessoas que apareceram na foto e a quem mais eu tenha ofendido com meu post no Instagram, reiterando que essa nunca foi minha intenção. Não tenho, não exerço e me oponho a qualquer manifestação de preconceito, seja ele de raça/etnia, de religião, de gênero, de orientação sexual, de classe ou de capacidade e quem me conhece e convive comigo sabe bem disso", escreveu.

Segundo ele, a frase seria em referência a um meme veiculado na internet e foi interpretada de maneira equivocada. Porém, reconhece que foi uma brincadeira "infeliz, inoportuna e precipitada" pelo contexto da imagem.