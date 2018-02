Condutor da carreta de acidente na BR-020 não tem CNH para dirigir caminhão

O motorista foi levado para a delegacia de Formosa/GO para prestar esclarecimentos (foto: Ana Rayssa/CB/D. A Press )

(foto: Ana Rayssa/CB/D. A Press )





Três das vítimas identificadas tiveram os nomes revelados: o motorista do ônibus, Édison Lopes Lima, 47 anos; e os passageiros Antônio Elton Pereira Rodovalho, 38; e Iarana Santos Sousa, 1 ano e 4 meses. Os bombeiros acreditam que a mãe da criança, Larissa Santos Sousa, está em estado gravíssimo no Hospital de Sobradinho.



Dinâmica do acidente



O ônibus da empresa Expresso Guanabara com 43 passageiros seguia sentido Brasília no momento em que transitou no sentido oposto à faixa que seguia o fluxo. A carreta carregada de adubo colidiu frontalmente no ônibus e em seguida bateu no guard-rail. Após colidir na defensa metálica, a carreta bateu em outro caminhão e tombou logo em seguida. (Com Murilo Fagundes, estagiário sob supervisão de Flávia Maia)

O motorista de um dos caminhões envolvidos no acidente da manhã desta quinta-feira (15), na BR-020, não é habilitado a dirigir veículos longos. O automóvel que ele dirigia foi atingido pelo caminhão carregado de adubo, após a batida com o ônibus que carregava 43 passageiros. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o homem tem Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria AB — que o autoriza a conduzir apenas carros pequenos e motocicletas. Para dirigir carretas é necessário a categoria E. O veículo tem placa de Guarapuava, no Paraná.Além disso, o motorista tinha um mandado de prisão em aberto por receptação. Ele foi levado para a delegacia de Formosa/GO para prestar esclarecimentos. O gerente regional da Expresso Guanabara, Ismael dos Santos, está visitando todos os hospitais com vítimas para levantar informações essenciais, já que, segundo ele, a PRF impediu a empresa de acessar o local e não repassou os principais dados do acidente. “Agora a missão é prestar apoio e checar as informações primárias”, completa.Sete pessoas morreram e 30 ficaram feridas. O acidente aconteceu por volta das 6h30 no trecho entre os povoados de JK e Bezerra, próximo ao município de Formosa (GO), a 45km do Distrito Federal.