Jucá: Situação do Rio e de outros Estados 'pesa muito' na criação de ministério

Brasília, 15 - O líder do governo no Senado, Romero Jucá (MDB-RR), afirmou nesta quinta-feira, 15, que a criação do Ministério para Segurança Pública está "em análise" e que o presidente Michel Temer está "debruçado sobre o tema com muita responsabilidade e foco". Segundo ele, Temer avalia se há "custo" e "prazo" suficientes para isso.



"Tem pouco tempo de governo, mas em compensação a emergência do caso é algo gritante, então está sendo discutido", declarou Jucá à imprensa. Ele negou que a pasta possa servir como forma de esvaziar o Ministério da Justiça, como tem sido apontado. A Polícia Federal, hoje subordinada ao MJ, seria transferida para o ministério extraordinário.



Jucá também disse que as declarações do diretor-geral da PF, Fernando Segovia, indicando que o inquérito contra Temer deveria ser arquivado, no último final de semana, não tem "nada a ver" com a eventual criação do ministério. "Isso já estava sendo discutido antes", defendeu.



Ele considera que o ministério serviria como "instrumento que ajuda a coordenar ações" de Estados e municípios. "É uma opção, mas não está batido o martelo ainda. O Ministério da Justiça trata de muitos assuntos e essa questão da segurança é específica."



O líder do governo disse que a situação do Rio de Janeiro e de outros Estados "pesa muito" para a decisão. "Em todo canto está tendo problemas de segurança."



Ele avalia que a criação da pasta poderia melhorar a atuação do governo, e consequentemente, sua imagem. "Mas o governo não vai fazer isso para melhorar a imagem, e sim para melhorar sua atuação e a situação da população. O maior da drama das cidades hoje é a segurança", ponderou.



(Julia Lindner)