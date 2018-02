Em SP, pós-carnaval ainda terá 101 blocos

São Paulo, 14 - Chegou a Quarta-feira de Cinzas, mas a folia de rua em São Paulo ainda está bem longe de acabar. No próximo final de semana, ainda são previstos 101 blocos pela cidade. Os destaques são as cantoras baianas Daniela Mercury, que já virou tradição no fechamento do carnaval da cidade, e Claudia Leitte.



Fantasiadas nesta terça-feira, 13, de anjinho e diabinho, as amigas Érica Marques, de 22 anos, e Amanda Mota, de 23 anos, nem cogitam se despedir da folia. "O carnaval agora é o mês inteiro. Assim a gente não fica 'deprê' na quarta-feira", afirmou Amanda, que curtiu a festa na Avenida 23 de Maio, na zona sul, novo corredor do carnaval paulistano. "Já pesquisei. Tem blocos ótimos na semana que vem. O carnaval ainda vai longe", completou Érica.



O estudante de Ciências Biomédicas, Felipe Fagundes, de 20 anos, não se arrependeu de escolher o carnaval paulistano. "Nós viemos de Itatiba (interior paulista) pela primeira vez para curtir o carnaval de São Paulo e estamos adorando E já estamos com passaporte carimbado pro ano que vem", afirmou o jovem, que está hospedado na casa de amigos. Mas antes, Fagundes quer garantir espaço na folia estendida. "Farei todo possível pra ficar para o desfile da Claudia Leite no domingo", acrescentou ele, que acompanhou na terça o bloco SP Beats, na Praça da República, região central.



"Estamos há quatro dias saindo nos blocos e já prontos pra continuar", disse a estudante Thalia Suzano, de 20 anos, que acompanhou Fagundes na folia. Estreante em São Paulo, a baiana vai trazer seu bloco Largadinho ao carnaval paulistano. O desfile será na 23 de Maio, no sábado, a partir das 12 horas. Também no corredor da zona sul, outra atração do sábado é o Navio Pirata do Baiana System, que sai pela primeira vez de Salvador.



Já Daniela Mercury também promete atrair milhares de foliões com o bloco Pipoca da Rainha, que passa pela Rua da Consolação, na região central. No ano passado, mesmo debaixo de chuva, ela conseguiu arrastar cerca de 400 mil foliões.



Segundo a empresa Climatempo, o final de semana em São Paulo deve ficar nublado, com possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite.



O Estado de S. Paulo.



