Grupo de bate-bolas é preso por assaltos no Centro do Rio

Rio, 13 - Dez integrantes de um grupo fantasiado de bate-bolas (fantasia carnavalesca típica do subúrbio carioca, sobretudo da zona oeste) foram presos na madrugada desta terça-feira, 13, no Centro do Rio. Com eles foram encontradas uma pistola calibre 9 mm e um artefato explosivo de fabricação caseira, além de objetos como celulares, relógios e carteiras.



De acordo com a Polícia Militar, agentes do Batalhão de Choque foram avisados de que um grupo com mais de 100 pessoas fazia tumulto nas ruas da região. Todo o grupo foi revistado e encaminhado com as vítimas para a Central de Garantias, na Cidade da Polícia, em Manguinhos, na Zona Norte carioca.



No Méier, outro grupo de bate-bolas foi abordado pela PM por provocarem tumulto. Eles foram revistados e liberados já que nada ilícito foi encontrado.



(Redação)