Caetano visita Preta no 2222 e diz que não tem mais idade pra brincar na rua

Começou em grande estilo, em Salvador, a atuação de Preta Gil como “dona do pedaço” no camarote Expresso 2222, que ela herdou de Flora Gil na quinta-feira (8). A nova anfitriã recebeu no sábado (10) a visita de ninguém menos que Caetano Veloso, acompanhado de Paula Lavigne e dos netos.



Na conversa, bem descontraída, o cantor contou que gosta muito de carnaval na rua, mas admitiu: “Não tenho mais idade…”



Caetano comemorou o fato de o Expresso 2222 ter voltado ao Oceania, edifício icônico da cidade, onde ele funcionou nos primeiros anos. E saudou, logicamente, a presença de Preta como anfitriã. “Eu adoro esta vista, de frente para o farol”, justificou. “Instalado aqui e com a Preta à frente, ficou perfeito.”



Homenageado do ano do tradicional Cortejo Afro, Caetano apareceu no camarote com a mortalha do bloco, que traz estampada a letra da música Milagres do Povo. Mas não se animou a participar dos desfiles da agremiação. “Gosto de ficar na rua, lugar de carnaval é na rua, mas não tenho mais idade”, disse o cantor e compositor, de 75 anos.



(Sonia Racy)